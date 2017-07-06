‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında suç duyurusu: ‘Trafiği sıkıştırıyor’

Sakarya’da yaşayan bir yurttaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ hakknıda suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre Sakarya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan 49 yaşındaki Yakup Çoruh isimli yurttaş, suç duyurusunun gerekçesinin, yürüyüşün gerçekleştiği D-100 karayolunda yaşanan trafik sıkışıklığını gösterdi.

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Yürüyüşün karayolunun sağlıklı kullanılmasına engel olduğunu iddia eden Çoruh, 26 Haziran’da yaptığı yolculukta mağdur olduğunu savunarak, ‘kamu haklarından yararlanmasını engellediği’ gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’ndan şikayetçi olduğunu söyledi.

Savcılığa dilekçe veren Çoruh, “Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm olarak bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılması gerekmektedir” diye konuştu.