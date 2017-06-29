‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününe girdi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Güvenpark’tan başlayan yürüyüş bugün 15’inci gününe girdi.

Selamlar mevkisinde sabah saat 08.00’de başlayan yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Bugün havanın çok sıcak olacağı söyleniyor. O nedenle biraz daha dikkatli olacağız. Belki biraz daha ağır yürüyeceğiz. Sıcağın önümüzdeki günlerde daha da artacağı ifade ediliyor. Şundan herkes emin olsun. İster çok sıcak olsun ister çok soğuk olsun ister yağmurlu olsun ister sis olsun. Biz kararlıyız, azimliyiz, İstanbul’a adalet için yürüyeceğiz. Biz adalet için toplumun vicdanı için yürüyoruz” diye konuştu.

‘Teröre karşı ortak mücadele’

Yürüyüşün toplumun birçok kesiminden destek aldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu yürüyüşümüze toplumun çok değişik kesimlerinden sempatiyle bakanlar var. Özellikle Anayasa referandumu sırasında ‘Evet’ oyu kullanan pek çok vatandaşımız da bize sempatiyle baktıklarını, yürüyüşümüze destek verdiklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Yürüyüşü sık sık ‘terör’le ilişkilendirilen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Her gün yeni şehit haberleri geliyor. Terörsüz bir Türkiye, hepimizin ortak arzusudur. FETÖ’den mi geliyor, PKK’dan mı geliyor, DHKP-C’den mi geliyor; terör kimden gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım.”

‘O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık’

Kılıçdaroğlu, kamp yapacakları alana gübre dökülen Düzce’de olayı bölgede yaşayanlara yüklemediklerini belirterek, şunları söyledi: “Bize sempatiyle bakan, bize el sallayan hatta arada bir ‘Rabia’ işareti yapıp, bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben ne kadar adalet istiyorsam benim siyasal düşüncelerimin karşısında olan veya benim gibi düşünmeyen vatandaşın da adalet isteme ve düşüncesini özgürce açıklama imkanı var. O nedenle onlar bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken biz sadece ellerimizi yukarı kaldırdık ve onları alkışladık. Alkışladığımız için de çok huzurluyuz.”

Gübre dökülmesine de değinen CHP lideri, “Olumsuz bir olay oldu. O nedenle çok sayıda Düzceli geldi, özür diledi. Biz, o olayı asla Düzcelilerle beraber tutmadık. Düzceliler bizim yüreğimizdedir. Onların suyunu içtik” dedi.