‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü gününde.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

Bugün yürüyüşe 08.15 sularında başlayan Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi kısa bir basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşe yönelik tepkilere asla şiddetle karşılık vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yürüyüşümüzün 14’üncü günündeyiz. Yine güzel bir gün. Güneşimiz var, olağanüstü bir doğamız var. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli hale geliyor. Daha güzel hale geliyor. Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddette kalkmadı, kalkmayacak” dedi.

‘Her provokasyona karşı hazırlıklıyız’

Dün açıkladığı provokasyonlara engel olmak için 12 maddelik genelgeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Ben, gerek arkadaşlarım, gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar, hep birlikte alkışlıyoruz. Türkiye geleneği açısından da güzel bir gelenek olması açısından son derece önemli. İstanbul’a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Biz her türlü baskıya, provokasyona karşı hazırlıklıyız. Özellikle dün, size söylemiştim, 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık, katılımcıların tamamı bu genelgeye uydular. Bizi sevgi ile karşılayan Düzce halkına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Öğleden sonra zaten MYK’mız var. Parti sözcümüz, gerekirse sorularınıza cevap verecektir.”

‘Arabadan atıldı’

Hürriyet’in aktardığına göre, Düzce çıkışına yakın kortejin güzergahının üzerinde bir mermi görüldü. Yürüyüşe katılanlar merminin yoldan geçen bir arabadan atıldığını söyledi. Polisler olayı inceliyor.