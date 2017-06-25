‘Adalet Yürüyüşü’ 11’inci gününde: İktidar partisi de bize eşlik etseydi

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 11’inci gününde.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından hapis cezası alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlatılan yürüyüş, Berberoğlu’nun tutulduğu İstanbul Maltepe Cezaevi önünde son bulacak.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğindeki yürüyüş bugün Bolu’da devam etti.

‘Yürüyüşü bayramın amacına uygun olarak sürdürececeğiz’

Ramazan Bayramı’nın saygı, sevgi ve adaletli davranmayı içerdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü’nü bayramda da sürdüreceğiz. Umarız bu bayram Türkiye’de adaleti sağlamaya vesile olur. Bayramlarını hapishanede geçiren insanlar var. Yaşanan atmosfer neticesinde düşücesini açıklaymayan insanlar var. Onların da adalete ihtiyac var. Biz yürüyüşümüzü bayramın da amacına uygun olarak sürdüreceğiz” dedi.

‘Adalet hepimiz için geçerli’

İranlı bir düşünürün, “Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susamışlığını gidermeye yetmez” sözlerine atıfta bulunan CHP lideri, “Bu kadar önemli bir kavram üzerinden yola çıktık. Umarım devleti yönetenler dalet karşısında bu sözleri duymuş olur. Adalet benim için değil, hepimiz için geçerli bir kavram” diye konuştu.

‘Parti meselesi değil’

“Gerçekten Kılıçdaroğlu yürüyor mu?” diye sorunlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yolun her santimini yürüyoruz. Hedeflediğiniz ya da düşündüğünüz adaletin gerçekleşebileceğini düşünüyorsunuz. Bu bir partinin meselesi değil, ama ülkenin buna ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı dile getiriyoruz. Gönül isterdi ki, farklı partilerden, hatta iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etseler. Onlar içinden de mağdur olanlar, haksızlığa uğradığını düşünenler var” dedi.