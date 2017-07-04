Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Adalet yolunda

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Katedilmiş kilometrelerce yol, onbinlerce katılımcı, sıcak hava ve asfaltın bunaltıcılığıyla geçen 20 günün ardından ‘Adalet Yürüyüşü’, İstanbul’a adım adım yaklaşıyor. (Reuters/Ümit Bektaş)

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