‘Adalet Sizsiniz’ Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde

‘Adalet Sizsiniz’, tiyatroseverler için bir kez daha Şişli’de sahne alacak.

Ümit Denizer tarafından kaleme alınan oyun, 2012 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı.

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Tek perdelik oyun, tarih boyunca üç farklı yargı kararını sorguluyor: M.Ö 5 yılında Sokrates’in ölüme mahkum edilmesi, 1633 yılında Galileo’nun ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve 1927 yılında iki İtalyan göçmenin ölüme mahkum edilmesi.

Başrollerde Rutkay Aziz ve Taner Barlas var.

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Oyun, 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:30’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Giriş ücretsiz. (Kaynak: Şişli Belediyesi)