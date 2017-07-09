CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.

CHP lideri 17.58 itibariyle alana giriş yaptı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşları selamladı. Alandan ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sesleri yükseldi.

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

“Maltepe Meydanı’ndan bütün İstanbul’a bütün Türkiye’ye kucak dolusu selamlar, sevgiler, muhabbetler. 15 Haziran 2017’de başlattığımız yürüyüşü noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır.

9 Temmuz yeni bir adım, yeni bir doğuştur. Yol boyunca birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan Veysel amcaya çok teşekkür ederim. Bütün güvenlik güçleri burada sağlıklı toplanmamız için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Halkın polisine, halkın jandarmasına teşekkür ediyorum.

Protesto eden yurttaşlarım da şunu bilsin ki, ben demokratik hakkını kullanan yurttaşlarıma saygılıyım. Türkiye tam demokrasiyi hak ediyor. Dünyanın en barışçıl yürüyüşünü yaptık. Olmayan adalet için, mazlumların hakkı için, hapisteki milletvekilleri ve tutuklu gazeteciler için yürüdük.

Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Hocaların görevlerine son verilmesi tam bir demokrasi ayıbıdır. Geçmişte bunu sıkı yönetim dönemlerine paşalar yapıyordu. Hitler, Almanya’da yapıyordu. Kaboğlu gibi isimler kapının önüne kondu ama yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Maltepe Meydanı’ndan yasaklayanları kınıyorum.

Şiddet mağduru kadınlarımız için yürüdük. Linç edilen erler için yürüdük, KHK’larla görevlerinden atılan, işlerine geri dönmek için hak arayan, hak aradıkları için ‘terörist’ ilan edilenler için yürüdük. Haksız yere kamu görevinden atılan memurlar için, çocuk işçiler, taşeron işçiler, hapisteki er ve erbaşlar için yürüdük. Hak aramak için açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük. FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük.

Adalet tüm inançların ortak temelidir. Adalet düzeni olmayan bir toplum, devlet çöker. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Başı örtülü kadınlarımız için ‘İktidar değişirse başörtünüzü açacaklar’ diyorlar, itibar etmeyiniz. Herkesin yaşam tarzına, kimliğine inancına sonuna kadar saygılıyız. O kişi, bu ülkede karnı doyarak huzur içinde yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Beni bu ilgilendirir.

Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti de getireceğiz. Adalet arayışının tek yeri sokaktır. Sokak, sonuna kadar sokak.

Saray’daki zata sesleniyorum. Senin adaletin bizi yıldıramaz. Ne olursan ol, kim olursan ol, bu ülkeye adaleti getireceğiz.

Yargı mensupları, dik durun, onurlu durun. Saray’dan talimat geliyorsa elinizin tersiyle itin. Çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir miras bırakın. Sivil darbe olayın ayrıntılarını öğrenmeyelim diye yapılıyor.

Bu yürüyüşle korku gömleğini çıkarıp çöp sepetine attık. Konu adalet olunca tüm farklılıklarımız bir kenara bırakıp kenetlendik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli destanlarından birini yazdık. Bunların nedeni sizlersiniz. 80 milyona saygılarımı, şükranlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum.”

Ne istiyoruz?

OHAL kalksın istiyoruz, Adliyeye, kışlaya siyaset girmesin. Yargı bağımsız olsun. Hapiste gazeteciler olmayan Türkiye istiyoruz. Özgür medya istiyoruz. Üniversiteleri susturulmuş değil üniversiteleri konuşan bir Türkiye istiyoruz. Tek adam rejimi değil parlamenter sistem istiyoruz. Gerçekten kadın erkek eşitliği istiyoruz. Gençlere saygı istiyoruz. Gençler potansiyel suçlu olarak gösterilmesin istiyoruz.”

Milletin seçtiği vekillerin tutuklanmasını değil, Meclis’te görev yapmasını istiyoruz.

FETÖ’yle mücadelenin gerçekten yapılmasını, darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Meclis’in gasp edilen yetkilerinin verilmesini istiyoruz.

Biz sadece adalet istiyoruz. Sadece bizi destekleyenler için değil herkesi için adalet istiyoruz. Siyasete ve toplumsal yaşama adalet yürüyüşümüzdeki barışçıllığın yansımasını istiyoruz.

Tarih yazıyoruz. Yeniden doğuyoruz. Ülke için, bayrak için, çocuklarımız için doğuyoruz. Kimsenin inancına, kimsenin hayat tarzına karışmadan onurla yürüyeceğiz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Korku duvarlarını yıkacağız. Kulakları sağır olan birilerine ve dünyaya sesleniyorum. Her Firavun’un bir Musa’sı vardır, her Nemrut’un bir İbrahim’i vardır. Firavun’u biliyorsunuz Musa buradadır.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ yapılmıştı.

Yürüyüşün ardından bugün İstanbul’da Maltepe sahil dolgu alanında geniş katılımlı miting düzenleniyor. Mitinge siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Mitingin başlamasına saatler kala yurttaşlar deniz ve kara yoluyla alana geldi. CHP, İstanbul’un her ilçesinden araç ve tekne kaldırdı.

Yüzlerce motor boğaza indi, Maltepe’ye doğru ilerliyor #AdaletMitingi pic.twitter.com/q4xGtFh7QW — Adalet TV (@adalet_tv) 9 Temmuz 2017

Polis, miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevrede TOMA ve zırhlı araçlar beklerken, güvenliği 15 bin polis sağlıyor.

Miting alanında saatler öncesinden bomba araması yapılırken, yurttaşlar da arama noktasından geçirilerek içeri alınıyor. Miting için 680 gazeteci akredite oldu.

Miting alanında dev bir sahne kuruldu. Sahneye de Türkiye bayrağı asıldı. CHP bayrağının dahi alınmadığı alanı dolduran yurttaşlar dev boyutta bir Atatürk posteri açtı.

Yurttaşlar, üzerinde ‘Adalet’ yazan tişört ve şapkalar giyerken, alanın birçok noktasında da ‘Adalet’ yazılı dövizler dikkat çekti.

Yurttaşlardan bazıları, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için ‘Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ yazılı tişörtler giydi.

‘İki milyon kişi’

Mitingin sunucu Barış Bozkurt, kürsüdeki konuşmasında şunları söyledi: “Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformdan yürümeye başladığında ve sonuna kadar gittiğinde sizlerden yüksek sesle ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganını uzunca söylemenizi rica ediyoruz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı’nda bulunan iki milyon kişiye sunuculuk yapıyorum.”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise miting alanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıkladı.

‘Dev dilekçe’

Miting alanında dev boyutta bir ‘dilekçe pankart’ da hazırlandı.

Dilekçede şunlar yazılı: “Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı. Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL’in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun miting alanına yürüyüşü saat 16.30’da başladı. 30 dakikalık yürüyüşün ardından mola alanına gelen CHP lideri, kısa bir ara sonrası son 1 kilometrelik etap için tek başına yola çıktı.

CHP lideri 17.58 itibariyle alana giriş yaptı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşları selamladı. Alandan ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sesleri yükseldi.