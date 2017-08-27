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Adalet Kurultayı’nın ikinci günü: Kılıçdaroğlu Hafıza Sokağı sergisini açtı

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RIFAT DOĞAN

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CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği ve dört gün sürecek Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hafıza Sokağı’nın açılışını yaptı.

Fotoğraf: Rıfat Doğan

Kılıçdaroğlu açılışta “Umarız bir daha böyle adaletsizlikleri yaşamayız” dedi.

Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerin gösterildiği “Hafıza Sokağı” sergisinin açılışı yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğlen saatlerinde açılışını yaptığı ‘Hafıza Sokağı’ sergisinde Roboski Katliamı’ndan Ankara Gar Katliamı’na, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’ten 12 Eylül’de yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren’e kadar birçok figür bulunuyor.

Kılıçdaroğlu açılış sırasında yaptığı kısa konuşmada Hafıza Sokağı ile ilgili şunları söyledi: “Herkes için 80 milyon için adalet istiyoruz. Geçmişte yaşadığımız büyük adaletsizlikler bu sokakta görülecek, hafızalarımız yenilenecek. Umarız böyle adaletsizlikler Türkiye’de bir daha olmamış olur. Hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri bir daha görmek ve yaşamak istemiyoruz.”

Açılıştan sonra Kılıçdaroğlu kısa bir süre sergiyi dolaştı. Kurultay’ın ikinci gününde öğleden önceki programda ‘Seçimde Adalet’ paneli gerçekleştirildi ve Türkiye’de seçim sistemi tartışıldı. Panellerin yanı sıra ihale, teşvik, bitkisel üretim ve gıda ile eğitimde inanç başlıklarında çalıştaylar yapıldı.

Kurultay programı İnançta Adalet paneli ve çeşitli çalıştaylarla devam ediyor.

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