Adalet Kurultayı’na katılan siyasetçiler ve gençler anlatıyor: ‘Yararlı ve önemli’

RIFAT DOĞAN / ÇANAKKALE

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CHP’nin Adalet Kurultayı’nda üçüncü gün geride kalırken, siyasetçiler ve gençler başta olmak üzer katılımcılar beklentilerini anlattı.

Çanakkale’nin Kocadere Kamp Alanı’nda üç gündür devam eden Adalet Kurultayı, ilk güne nazaran daha az kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Kurultayın sabah programında yer alan ‘Geçmişte Adalet’ paneline katılan konuşmacılardan AKP’nn eski milletvekillerinden Abdüllatif Şener ve ANAP Genel Başkanlığı yapmış Nesrin Nas, kurultayı Diken’e değerlendirdi.

‘Ülkenin geleceği açısından yararlı’

Kurultayı ülkenin geleceği açısından faydalı ve gerekli bulduğunu belirten Şener’in şunları söyledi: “Ülkenin en temel sorunlarından biri adalettir, hatta en öncelikli sorunu adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet düzeni güçsüz zayıf demektir. Devlet yurttaşlarının huzur içinde yaşayabilmesi için güvenceyi vermiyor demektir. Ama görüyoruz ki OHAL’le idare ediliyoruz. KHK ile idari adli soruşturmalar geçirmemiş pek çok insan mağdur ediliyor. Haksızlığa uğruyor. Kendileri de bu KHK ile mağdur ettiklerini itiraf ediyorlar. Çünkü bir KHK’yla atılan insanlar başka bir kararnameyle işbaşı ediliyor. Diğer taraftan şunu görüyoruz ki yaygın genel adaletsizlik devam ediyor. Bu nedenle konunun gündemde ve canlı tutulması ülkenin geleceği için gerekli ve faydalı diye düşünüyorum.”

‘Önemli bir adım’

ANAP genel başkanlığı da yapmış, merkez sağın önemli isimlerinden Nesrin Nas, kurultayı düzenleyen ana muhalefet partisinin bu anlamda önemli bir adım attığını dile getirdi.

Nas, şöyle devam etti: “Bu kurultayı önemli buluyorum. Ancak kurultayın sonucunda neye doğru varacağını konusunda daha açık daha net bir yol haritası konmalıydı diye düşünüyorum. Bunların devam etmesi lazım ve daha da açılması lazım. Örneğin HDP’nin olmaması çok büyük bir eksiklik. Toplumun bir kesimi için adalet talep edemezsiniz. Adaleti herkes için talep edersiniz. Bütün eksikliklerine rağmen bir yerden tutuldu. Bu daha geniş daha kitlesel bir dayanışmayı beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. En azından Türkiye’de adaletin olmadığını Türkiye’de demokrasinin ‘d’sinin de kalmadığını hiç olmazsa mevcut siyasi partiler içinde ana muhalefet partisi kabul etmiş oldu, bu bile önemli bir adımdır.”

Yurttaşlar anlatıyor

Kurultaya gelen yurttaşların genel izlenimleri ise olumlu olmakla birlikte burada yapılan etkinlikle bitmemesi yönünde.

Ev hanımı Nazlı Aydın böyle düşünenlerden. Aydın’ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle: “Ülkemde adalet olmadığı için Adalet Kurultayı’na katıldım. AKP’liler arasında da adalet olmadığını söyleyenler var. Ben genel olarak çok başarılı ve çok güzel bir organizasyon olarak değerlendiriyorum. Çalıştaylar gayet güzel geçti. İnsanlar en azından bir şeyler öğreniyor. Buradan bir sonuca varılmayabilir, ama bence buranın devamı gelecektir.”

‘Hayır’a 5 puan yansır’

Kurultay’ın en az üç bölgede yapılmasını ve dar bir alana sıkıştırılmaması gerektiğini belirten Sezgin Tanrıtekin, kurultaya dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Adalet Kurultayı bence amacına ulaştı ama dar bir bölgede yapıldı. Bence Türkiye’nin en az üç alanında yapılması gerekiyordu. Mesela Eskişehir Antalya ya da İzmir Antalya. Yani bunu Türkiye’nin geneline yaymak lazım. Ulaşım açısından zor bir bölge. Ama bu da iktidarın genel anlayışından kaynaklı. Ben uzun vadede amacına ulaşacağını düşünüyorum. Burası en azından bir şeyleri harekete geçiriyor ve irdeliyor. Bu kurultay halkımızın azıcık daha sorgulamasına ve düşünmesine yol açacak. Bu anlamıyla olumlu bir adım. Bu ‘Hayır’ cephesine en az 5 puan olarak yansıyacaktır.”

Gençler anlatıyor

Kurultayın en önemli bileşenlerinden biri de gençlikti.

Orta yaş ve üzeri yurttaşların daha ağırlıkta olduğu kurultay için konuştuğumuz isimlerden CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, gençlik için ayrı bir çadır açıldığını ve farklı bir program düzenlediklerini anlattı.

‘Monopoly benzeri oyun geliştirdik’

Yılmaz, kurultayda gençliğe yönelik yapılan çalıştay programını ve kurultayı şu sözlerle değerlendirdi: “Genel merkezle bu konuda görüşerek kurultayda gençliğin ayrı çadır açması ve orada kendini temsil etmesi noktasında bir adım attık. Gençlik buradaki çadırda kendilerinin anlattığı ve kendilerinin hissettiği bir program içerisinde kurultayı geçiriyor. Kurultayın ilk gününden son gününe kadar ayrı bir çalıştay programı oluşturduk. Sabah ve öğle olmak üzere iki şekilde ilerliyoruz. Sabah programı hocalarımızın panel tarzındaki sunuşlarıyla, öğlen programı ise genç arkadaşlarımızla hocalarımız interaktif bir biçimde kendilerini anlattığı bir çalışma sistemi ile ilerliyor. Gençler siyaseti daha çok samimiyet üzerinden kurdukları için onların buraya dahil edilmesi konusunda farklılıklar yarattık. Örneğin monopoly benzeri yeni bir oyun geliştirdik. Gençlerin kendi yarattığı bir oyun olan ‘ütopyanı kur’ oyununu oynayacağız. Hem teorik hem de pratik anlamda gençlerle farklı programlar yapıyoruz. Kurultayda ‘Hayır’ bloğunun bir resmini görmek burada mümkün. Buradan halkın kendi sözleşmesi olan bir kitapçık çıkacak. Hükümetin tek başına yazdığı bir anayasa gibi değil, tüm renkleri birleştirecek, 16 Nisan ruhunu yakalayabilecek, 16 Nisan ruhunun sonucunda Maltepe’ye kadar uzanabilecek bir yolu örebilecek ve daha sonrasını bununla inşa edebilecek 2019’da bu yolla kazanabilecek bir gerçek anlamda halkın hazırladığı bir kitapçık olacak. Bizim beklentimiz bu yönde.”

‘Çocuk ve Alevilik çalıştaylarının olmaması eksiklik’

Kurultaya katılan gençlerden avukat Gamze Funda Ateşli, çocuk ve Alevilik başlığında çalıştayların olmamasını bir eksiklik olarak görürken, genel anlamıyla Kurultay’ın hedeflenen amacına ulaştığı düşüncesinde.

Ateşli, kurultayı şu sözlerle yorumladı: “Kurultayı öncesinden değerlendirmek lazım. Adalet Yürüyüşü’nde de zaten toplumda bir beklenti olduğu görülmüştü. Yürüyüş burada kalmamalı ve başka bir şey yapılmalı. Katılımı oldukça iyi, sadece CHP’den değil, toplumun her kesiminden insanlar burada. Farklı görüşten insanların burada olması çok güzel bir tablo. Burada toplumsal bir ateşi hep beraber yakıyoruz. Bu da başarabileceğimizin bir göstergesi. Amacına ulaşıyor. Bundan sonra yapılacaklar da çok önemli. Burasıyla da kalınmamalı. Çünkü toplumsal anlamda ayrışmış durumdayız. Farklı görüşten insanlarla bir masanın etrafında bir araya gelemiyoruz. Bu anlamıyla Adalet Kurultayı amaçladığından fazlasına ulaştı diye düşünüyorum. Kurultay’ın eksiklileri de yok değil. Ben avukatım ve çocuk alanında çalışıyorum, örneğin isterdim ki çocuk ve adalet başlıklı bir çalıştay olsun. Alevilik üzerine bir çalıştay yapılabilirdi. Birkaç başlık eksik ama genel itibariyle güzel geçiyor.”

‘İçki dışarıdan gelen kampla ilgisi olmayan kişilerin işi’

Mehmet Kılıç da iki gündür sosyal medyada dönen içki konusuna değinerek şunları kaydetti: “Kurultay öncesinde belirtilmişti. Buraya saygı gösterilmesi gerektiği. Burada uyulması gerekilen kurallar belirlenmişti. Sosyal medyada yapılan araştırmalara göre olayın merkezi, burada konaklayan, adalet için burada bulunan insanlar değil. Merkezi dışarıdan bu iş için gelmiş insanlar. Organize bir iş. Bizim arkadaşlarımızın hatası orada eğlenen o kişilerin eğlencesine dahil olma gafletinde bulunmaları.”

Kılıç’ın sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuraltaya katılan insanların ortaklaşma noktaları çok farklı. Bu noktaların ortaklaştırılması konusunda sıkıntı çekiliyordu. Burada insanların birbirini tanıması nasıl bir yol izlenmesi konusunda şuan onlarca çadır kuruldu ve onlarca çalıştay aynı anda yapılıyor. Onlarca adalet arayışı var. Bu çok önemli. 2019’a kadar giderken temel almamız gereken noktaları buluyoruz. Ülkenin mağduriyetlerini çözme konusunda burası çok kıymetli.”