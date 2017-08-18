‘Adalet Kurultayı’na geri sayım: Kalmak isteyen bilgi vermeli, içki içmek yasak

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nın ayrıntıları paylaşıldı.

‘Adalet Kurultayı’, Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre ayrıntıları partinin genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu anlattı.

Alanda kalmak isteyenlerin önceden CHP’yi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğdu, bilgi vermeyenlerin çadırlarını getirmesi veya yakın bir yerde konaklamasını ayarlaması gerektiğini söyledi.

CHP’nin kurultayda konuşmacı değil, dinleyici olacağını kaydeden Erdoğdu, “Alkol tüketimi yasak olacak. Çevreye saygı ve çevreyi kirletmeme en önemli uyarılarımızdan biri. Panel ve çalıştaylarda belirlenen konuşmacılar konuşacak, dışardan gelerek panel ve çalıştay düzenini bozacak şekilde söz alınmasına müsaade edilmeyecek. Farklı fikirler olacaktır ama kimse fikirleri nedeniyle suçlanmayacak. Terörün, şiddetin ve suçun övülemesi yasak olacak” diye konuştu.

Ormanın içinde gerçekleşecek kurultayın günlük programı 09.30’da gibi başlayıp 17.30’da sona erecek.

Cindoruk, Şener, Boratav katılımcı

“Mahkemede, devlette, geçimde, seçimde, inançta, eğitimde, yaşamda ve medyada adalet” başlıklarında çalışılacak kurutayda, çalıştaylar uzmanlık alanı gerektiren dar kapsamlı, yuvarlak masa toplantıları şeklinde yapılacak.

Erdoğdu kurultaya katılacak isimlere ilişkin şunları söyledi: “Ertuğrul Yalçınbayır, Hüsamettin Cindoruk, Abdüllatif Şener, Nesrin Nas gibi muhafazakâr ve liberal kanadı temsil eden önemli isimler kurultayda yer alacak. Korkut Boratav gibi efsanevi iktisatçı, bilim insanları konuşacak. Birçok önemli isimle de görüşmeler sürüyor, programlarının ayarlanması için, kesinleştikçe bilgilendirme yapılacak.”