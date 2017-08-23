‘Adalet Kurultayı’na doğru: 7 bin kişinin kalacağı alan hazır, konuşmacılar belli oldu

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nın programı netleşmeye başladı. 10 binin üzerinde katılımın beklendiği kurultay için 7 bin kişilik konaklama alanı hazır.

‘Adalet Kurultayı’, Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, kurultay programı Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretiyle başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her gün yapacağı kısa konuşmanın ardından panellere geçilecek.

‘Mahkemede Adalet’ konulu ilk gün panelini Turgut Kazan yönetecek. Konuşmacılar Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, avukat Celal Ülgen, Mustafa Karadağ ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Mehmet Ali Kulat.

İlk günün ikinci panelinin başlığı ise ‘Yaşamda Adalet’. Rıza Türmen’in yöneteceği panelde yer alacak isimler ise yazar Levent Gültekin, AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca ve Prof. Dr. Sencer İmer konuşacak.

Büyük Taaruz’un yıldönümünden bir gün sonraya denk gelen kurultayın ikinci gününde, saat 06.00’da 57. Alay yürüyüş yolundan Conkbayırı’na yaklaşık dört kilometre yürünecek. İkinci günün ilk paneli ise ‘Seçimde Adalet.’

Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun yöneteceği panelde, TESAV Başkanı Erol Tuncer, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Oy ve Ötesi’nden Melek Demir konuşacak.

‘İnançta Adalet’ başlıklı ikinci panelde ise AKP kurucularından Fatma Bostancı Ünsal, kayyım atanan Mazlum-Der’in eski başkanı Faruk Ünsal, yazarlar Tayfun Atay ve İhsan Eliaçık’la birlikte, Alevi dernekleri temsilcileri konuşacak.

Yeniçağ ve Milli Gazete yazarları panelde

Kurultayın üçüncü gününde ‘Geçimde Adalet ‘ ve ‘Eğitimde Adalet ‘ panelleri gerçekleşecek. Son günde ise ‘Devlette ve Medyada Adalet ‘ panelleri yapılacak.

Gazeteci Oktay Ekşi’nin yöneteceği ‘Devlette ve Medyada Adalet’ panelinde ise Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Prof. Dr. Doğan Tılıç, Milli Gazete’den Mustafa Kurdaş ve Cumhuriyet çizeri Musa Kart konuşacak.

Tiyatrocular Genco Erkal ve Levent Üzümcü’yle birlikte ressam Bedri Baykam’ın da kurultayda yer alması bekleniyor.