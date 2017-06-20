Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Adalet’ için adım adım


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşü’nde altıncı gün sona erdi. (@KaniBeko_DiSK)

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