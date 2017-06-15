‘Adalet’ gelene kadar

CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. (Fotoğraf:[email protected])
Yaramazlara biraz batar!
CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. (Fotoğraf:[email protected])
‘Katar krizi’ni çözmek için Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘tarafsızlıklarını koruduklarını’ söylerken, sıradaki ziyaretinin Suudi Arabistan’a olacağını bildirdi.
CHP’nin Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün bugünkü kısmı tamamlanırken, salı günü grup toplantısının yolda yapılabileceği belirtildi.
DİSK, kıdem tazminatının fona devrine karşı İstanbul’da eylem yaptı.
CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Ankara Güvenpark’dan Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Ankara’dan başlayan ‘Adalet Yürüyüşü’ için “Tutuklu HDP milletvekilleri için de yürüyoruz” dedi.