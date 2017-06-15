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Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Adalet’ gelene kadar


CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. (Fotoğraf:[email protected])

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Haziran 2017

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Ankara Güvenpark’dan Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı.

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