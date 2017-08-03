‘Adalet’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu: Bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazırladığı ‘Adalet Yürüyüşü’ kitabına önsöz yazdı: “Artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Olanlara ‘dur’ demezsek ülkemizi kaybedecek hale geldik.”

Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre 86 sayfalık kitap, partinin genel başkan yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın koordinasyonunda hazırlandı.

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CHP lideri sözlerine şöyle başladı: “Ülkemiz son 15 yıldır tarihinde görmediği adaletsizliklere tanık olmuştur. Devletin içine sızmış bir cemaat, ona destek olan iktidar sahipleri ve bütün bu olanlar karşısında üç maymunu oynayan yandaş medya ve çıkar çevreleri yargı başta olmak üzere ülkemizin omurgasını oluşturan TSK, emniyet, maliye gibi yüzyıllık geleneklere sahip kurumlarının kurumsal yapılarının bozulmasına, zayıflamasına neden olmuştur. Yargı kurumlarında hak, hukuk, adalet, adil yargılanma hakkı yok edilmiştir.”

‘Günübirlik kararlarla’ Türkiye’nin dünyada itibar kaybettiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde adalet bozuldu, her şey bozuldu. Artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Olanlara dur demezsek ülkemizi kaybedecek hale geldik. ‘Adalet Yürüyüşü’ iktidar sahiplerinin her türlü tehditlerine rağmen ülkemizde adaletin, barışın, uzlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin tekrar sağlanması, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için bütün yurtseverleri bir araya getirmiştir” diye yazdı.

‘Birlikte mücadele’ çağrısı yapan ve bunun bir vatan görevi olduğunu belirten CHP lideri, ülkenin geleceğinin kurtulması için adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.