Adalet Bakanlığı’ndan nafaka süresini altı yılla kısıtlayan öneri

Adalet Bakanlığı nafaka süresini altı yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Alt sınır da iki yıl olarak öngörüldü. Öneri, AKP’li yetkililerden destek görmedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre nafaka konusunda Cumhurbaşkanlığı ve parti grubunda toplantılar düzenlendi.

Reklam

Toplantıda Adalet Bakanlı’nın önerisine karşı şu değerlendirmenin yapıldığı belirtildi: “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı.”

Bakanlığın daha önce yürüttüğü alternatifli çalışmada, ‘nafakanın beş yıl süreli olması’, ‘evliliğin süresiyle sınırlandırılması’, ‘evliliğin yarısı kadar süreyle sınırlandırılması’ önerileri yer almıştı.