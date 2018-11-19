Adalet Bakanlığı’ndan cinsel istismar genelgesi: Titizlik istendi

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla yayınhlanan genelgede cinsel suçların etkilerine değinildi ve adli işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Genelgede, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların, bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin, delil mahiyetindeki görüntülerin son zamanlarda yazılı ve görsel basında yer aldığı hatırlatıldı.

‘Çocukların tekrar tekrar dinlenmesi ikincil örselenmeye neden oluyor’

Cinsel istismar suçlarında, çocukların tekrar tekrar dinlenmesinin ikincil örselenmeye neden olduğuna değinilen genelgede şöyle denildi: “32 ilde 35 hastane/kurum bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurularak adli işlemlerin bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından da mümkün olduğu ölçüde cinsel suç mağduru çocuk ifadelerinin bu merkezlerde alınması belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır.”

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Ayrıca çocuk izleme merkezlerinin (ÇİM) bulunmaması halinde, mağdurun ifadesi alınırken uzman bulundurulması ve işlemin görüntülü ve sesli kayıt altına alınması gereği belirtildi.