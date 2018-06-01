Adalet Bakanlığı CHP heyetini davet etti: Gülen’in iade dosyasını inceleyecekler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesinin usulüne uygun istenip istenmediğine ilişkin belgeleri incelemek üzere dört kişilik CHP heyetini 4 Haziran’da bakanlığa davet etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışacağını açıklarken ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirterek “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise İnce’nin bizzat gelip Adalet Bakanlığı’nda iade belgelerini inceleyebileceğini söylemişti.

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Bunun üzerine İnce “Ben Bekir Bozdağ’ın memuru değilim, haddini bil bir kere. Benim milletvekili arkadaşlarım var, avukat arkadaşlarımız var” diye yanıt vermişti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Adalet Bakanlığı’nın, taleplerini kabul ettiğini Twitter’dan duyurdu:

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