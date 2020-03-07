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Yaramazlara biraz batar!

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalayacak. İki bakan, 9 Mart’ta (pazartesi) işbirliği protokolü imzalayacak.

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Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine devam etme imkanına kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de kavuşacak. Protokol kapsamında, iş yurtlarındaki hükümlü ve tutuklular kurum içinde dört yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlayabilecek. Burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.

Açık orta okul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için açılacak kurslarda branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim verecek.

İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.

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