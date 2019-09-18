Adalet bakanının ‘aynı maklube’ eleştirisi, medya manipülasyonunu gündeme getirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar” sözleri, Adalet Bakanı’na karşı, medyada örgütlü bir grubun harekete geçerek manipülasyon yaptığı yorumlarına neden oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gül’ün ‘sosyal medyada FETÖ ile mücadele zaafı yorumlarına karşı cevap verdiğini’ öne sürerken, HDP milletvekili Ahmet Şık, ‘Davutoğlu’na darbe yapanların şimdi de Abdülhamit Gül’ü hedef aldığını’ yazdı.

FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar. pic.twitter.com/iw8kbknsfx Reklam

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 18, 2019

Ankara’da hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapıldığı ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışında konuşan Abdülhamit Gül, şöyle dedi: “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar. Ucu kime dokunursa dokunsun, sonu nereye varırsa varsın FETÖ ile de FETÖ taklitçisi yeni şebekelerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar.”

Akşam saatlerinde AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise şöyle dedi: “Sosyal medya veya başka yerlerde Sayın Bakanın, Adalet Bakanlığının tasarruflarıyla ilgili FETÖ ile mücadele konusunda bir zaaf varmış gibi yorumlar söz konusu olunca Sayın Bakan da buna cevap vermiş.”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çelik, Adalet Bakanlığı’nın ‘FETÖ’ ile mücadele konusunda kilit bakanlıklardan olduğunu, çünkü ‘FETÖ’nün en çok orada yapılandığını ve oradan Türkiye’deki pek çok yanlış işi gerçekleştirdiğini, Bakan Gül’ün ve bakanlık personelinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ‘FETÖ’ ile güçlü şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

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HDP milletvekili Ahmet Şık ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Davutoğlu’na darbe yapan ekibin şimdi de Gül’ü hedef aldığını’ öne sürdü. Şık, şöyle yazdı: “Hanedanlık mafyasında işler iyice karıştı. @Ahmet_Davutoglu’na darbe yapan Pelikan çetesinin (@BosphorusGlobal) hedefinde şimdi de Adalet Bakanı @abdulhamitgul var.”