Adalet bakanından İstanbul barosuna: Terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının İstanbul barosunun binasına asılmasına tepki göstererek, ‘baro çatısının bir illegal yapının, terör örgütlerinin propaganda merkezi ve arka bahçesi olmasının kabul edilemeyeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl ‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Timtik, şubat ayında adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış, ardından bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. İstanbul’daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutulan Timtik önceki gün hayatını kaybetmişti.

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Gaziantep’te, AKP’nin Nizip İlçesi 7’inci Olağan Kongresi’ne katılan Gül, ‘savcı Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve adil yargılanma talebiyle ölüm orucu başlatıp 238 gün sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik’in posterini asan’ İstanbul barosuyla ilgili şunları söyledi:

“Barolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanları şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.