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Adalet bakanından ‘corona’ uyarısı: Karantinaya uymamak suç

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsü nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya uymamanın suç olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı. Yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca evde kendilerini karantinaya almaları istenmişti. Ancak bazı kişilerin buna uymadığı ortaya çıkmıştı.

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Twitter hesabından bilgi veren bakan, şunları kaydetti: “Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!”

Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesinde şu ifade yer alıyor: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

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