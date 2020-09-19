Bakan Gül’den Berberoğlu yorumu: AYM kararı bağlayıcı ama gerekçe açıklansın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını şöyle değerlendirdi: “AYM kararı elbette bağlayıcıdır, Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.”

Fotoğraf: AA

AYM, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası almasının ardından milletvekilliği düşürülen CHP’li Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Karar önceki gün oybirliğiyle alınmıştı.

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CNN Türk televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gül, “Enis Berberoğlu TBMM’ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle bir karar verildiği duyuruldu ama kararın gerekçesi nedir, ne şekilde verilmiştir? Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır. Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım. Nedir, hangi talep kabul edilmiştir, hangi gerekçeyle ne yönde ve nasıl bir işlem tesis edilmesi gerekir, tüm bunları gerekçeli karar yayınlanınca değerlendirmek daha sağlıklı olur.”

‘Halil Sezai’nin yaptığı vandallık’

Adalet bakanı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun, Tuzla’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanmasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Şiddetle kınıyorum. Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı, daha birleştirici rolü olması gerekirken, bu tür görüntüler asla tasvip edilemez, büyük bir vandallıktır.”

“Kavga görüntüleri var ama savcılık tutuklamadı” diye eleştiri yapıldığını söyleyen Gül, savcılığın görüntülerin ilk etapta dosyaya gelmediğine dair açıklama yaptığını anımsatarak, “Hakim, savcı, faile bakmaz, failin kılık kıyafetine, mesleğine bakmaz, fiile bakar, delillerle bağlıdır” dedi.

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Cezaevlerinde görüntülü görüşme başlıyor

Cezaevlerinde görüntülü görüşmenin pilot olarak Ankara ve İstanbul’daki kadın cezaevlerinde 1 Ekim’de başlatılacağını söyleyen Gül, uygulamanın ‘cezaevlerinde bir insani dokunuş’ anlamında çok önemli bir reform olacağını söyledi.

Gül, idam tartışmalarına ilişkin ise yaşanan kimi olaylarda, çocuğa tecavüz eden, öldüren, vahşice cinayet işleyenlere verilen cezadan daha ağırının hak edildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Adalet bakanı şöyle konuştu: “Bu konu bir kanun ya da yönetmelikte olacak bir konu değil, malum Anayasa’da olması gerekiyor. Bu husus Meclis’in, siyasal ve sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Meclis’te tüm siyasi partilerin bu konuda bir uzlaşısı, bir değerlendirmesiyle olabilecek bir konu. Dolayısıyla bu Meclis’in takdirinde. Hepimiz bakacağız, göreceğiz bir konsensüs var mı, böyle bir ihtiyaç olduğu düşünülüyor mu?”