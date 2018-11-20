Adalet bakanından AİHM’in Demirtaş kararına: Nihai kararı Türk yargısı verir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘tutukluluğunun sona erdirilmesi’ni öngören kararına, “Nihai kararı Türk yargısı verir” diye karşılık verdi.

AİHM, HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.

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Bakan Gü, “Kararı bir görelim… Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir” diye konuştu.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin Kopenhag kriterlerinde tanımlanan demokrasi ve insan hakları ölçütleri temelinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini ve AİHM içtihadını temel aldığını açıklamış, Anayasa Mahkemesi de AİHM kararlarının ulusal yargı sistemi tarafından esas alınmasını öngören bir karar kabul etmişti.