Adalet bakanı: Uluslararası sözleşmelerin feshi, yürütmenin yetkisindedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uluslararası anlaşmaların işleme konma ve feshi yetkisinin yürütmede olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 3718 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilmişti.

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Hukukçu eleştirisi

Sözleşmeden ayrılma kararı, Cumhurbaşkanlığı’nın 9 numaralı kararnamesinin üçüncü maddesine dayandırılmıştı. 15 Temmuz 2018’de yayınlanan söz konusu kararnamenin ilgili maddesinde, cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmeleri sona erdirme yetkisi vermişti. Bazı hukukçular, bugün yayınlanan kararnamenin hukuk dışı olduğunu öne sürmüştü.

‘İnsan hakları mücadelesi’

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan adalet bakanı, kendileri için kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu belirterek “Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarının tam olduğunu, mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasının her geçen gün daha da güçlendirildiğini dile getirdi.

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Bakana göre yetki zaten vardı

Gül, söz konusu kararnamenin hukuk dışı olduğu eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.”