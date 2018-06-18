Adalet bakanı ‘suçlu’yu buldu: Demirtaş CHP istediği için hapiste

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın ‘CHP istediği için hapiste’ olduğunu iddia etti.

Star’dan Fadime Özkan’a konuşan bakan, yargılama konusunun bağımsız mahkemelerin işi olduğunu söyledi.

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Tutuklu birisini aday gösterenin HDP olduğunu ifade eden Gül, partinin buradan mağduriyet devşirmeye çalıştığını da öne sürdü. Bakan, “Böyle şey yok, kimse kendi yapıp ettikleriyle yargının önüne çıkınca bundan bir kahramanlık çıkartamaz” dedi.

‘CHP istediği için Demirtaş içeride’

Gül, “Demirtaş neden içeride, neden dışarıda değil?” sorusunu şöyle yanıtladı: “CHP istediği için içeride. CHP’nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılanmaya başlandı. Yargı yetkisi mahkemelerdedir, tutuklamaya da mahkeme karar veriyor. Burada hükümetin, AK Parti’nin bir tasarrufu yok, tutuklama ya da adli süreçle ilgili söyleyeceği bir şeyi de yok. AK Parti, MHP dokunulmazlıkları kaldırdı çünkü ya terörle aranıza mesafe koyacaksınız ya siyaset yapacaksınız. Terörle araya mesafe koyulmadı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için AK Parti ve MHP’nin oyları yetmiyordu, demek ki CHP de oy verdi, HDP’nin oy verecek hali yok çünkü. Dolayısıyla dokunulmazlıklar konusunda Meclis böyle bir tercih yaptı.”

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‘Başka tercih yapılabilirdi’

Adalet bakanı, CHP’nin desteği olmasa Demirtaş’ın dokunulmazlığının kalkmayacağını, böyle bir yargılama da olmayacağını dile getirerek Demirtaş’ın aday olduğu için tutuklanmadığını tutuklu yargılanırken aday gösterildiğini aktardı.

Gül, şöyle devam etti: “Hakkındaki yargılamada tutuklamaya karar veren Türkiye’deki bağımsız mahkemelerdir, tahliyeye karar verecek olanlar da mahkemelerdir. Kişi tutukluyken aday gösterildi, propaganda çalışması yapamayacağı, belli kısıtlamalara tâbi olabileceği biliniyor. Başka tercih yapılabilirdi, yapılmadı. Böyle bir gerekçeyle bir tahliye kanunumuzda yok. Aday olan serbest kalır denmiyor yasalarımızda.”