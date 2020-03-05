Adalet bakanı: Özkoç’la ilgili fezleke derhal Meclis’e gönderilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

“Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek” diyen Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz” dedi.

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CHP’li Özkoç dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunmuştu.

Özkoç “Bizim şehitlerimize ‘Kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘Kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı. Ardından Genel Kurul’da CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etmişti.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında maddi manevi tazminat davası açacaklarını duyurmuştu.