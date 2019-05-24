Adalet bakanı: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi, ‘çözüm süreci’ ile ilgili değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesinin çözüm süreciyle ilgisi olmadığını, sadece avukatlar ile görüşme konusundaki hukuki engelin kaldırıldığını söyledi.

Arşiv fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre dün akşam düzenlenen iftarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Öcalan’ın avukatı ile görüşmesinin yeni bir çözüm sürecini akıllara getirdiği yönündeki soru üzerine, “Bunun çözüm süreciyle bir ilgisi yok. ‘Yeniden bir çözüm süreci başlıyor’ şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok… Avukatı ile ilgi konu da mahkemece hukuki bir engel vardı, hukuki engel kaldırılmış oldu” dedi.

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Öcalan’ın avukatlarıyla periyodik olarak görüşmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise Gül, “(Önceki gün) yine bir görüşme oldu. İlgili makamlar bunu elbette cezaevinin durumu, hukukun, mevzuatın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde takdir edecektir” yanıtını verdi.

‘Gündemde af yok’

Gül, af ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda ise, “Bu konu Meclis’in takdirinde olan bir husus. MHP’nin teklifi de bir aftan öte infaza ilişkin birtakım öneriler ihtiva ediyordu. Bu konu ne şekilde olur, gündeme gelir mi, doğrudan parti yönetimimizin, grubunun vereceği bir karar. Dolayısıyla şu an Meclis gündeminde öyle bir teklif yok” dedi.

‘Öcalan açlık grevleriyle ilgili görüşlerini iletiyor’

Öte yandan Abdullah Öcalan’ın avukatları adına Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada, cezaevlerindeki açlık grevleri ile ilgili Öcalan’ın görüşlerinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

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“22 Mayıs’ta müvekkilimiz Sn. Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız.”