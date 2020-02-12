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Adalet bakanı: Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker için “Kimse ‘Suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var” dedi.

Fotoğraf: DHA

20 yaşındaki Kadir Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince olayın yaşandığını söylemişti. İlk ifadesinde Şeker’in, darp edilirken müdahale ettiğini söyleyen Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini söylemişti.

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Ankara’da düzenlenen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı’nın çıkışında konuşan Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcılara görevlerini yapmaları için onlara zaman tanınması gerektiğini ifade etti.

Savcının delil toplayıp soruşturmanın sürdüğünü, bir karara varılacağını aktaran Gül, şöyle devam etti: “Elbette savcılık makamı, kişinin sadece aleyhine delilleri toplayan bir soruşturma yapmıyor. Kişinin lehine olan ne varsa, onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, yani hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur ya da başka bir durum mu var… Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak. Ve şu da bir gerçek ki; hâkim, savcı da sizin bizim gibi insan. Onların da vicdanı var. Onlarda da izan ve bir kalp var. Ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir.”

Adalet bakanı şunları kaydetti: “Şunu da paylaşmak gerek ki, bir kişi tutuklu olunca kesin ve baştan bir mahkûm olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye ‘Mahkûm oldu, suçludur’ demek doğru değil. ‘Salıverildi’ diye, ‘Serbest bırakıldı’ diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında, hâkim ve savcının vereceği kararla çıkacaktır.”

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