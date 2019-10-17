Adalet bakanı Halkbank iddianamesi için ‘siyasi şantaj’ dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD’de iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılması üzerine, “Hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Halkbank İran’ın faydalanması amacıyla ve farkına varılması halinde bankayı ABD kanunlarına göre yaptırımlara maruz bırakacak çeşitli yasa dışı işlemlere girmiştir… (bu yöntemlerle) Halkbank yasa dışı şekilde kısıtlı durumdaki İran’a ait yaklaşık 20 milyar dolar tutarında parayı yasa dışı transfer etmiştir.”

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Halkbank ise iddianamenin ‘yetki aşımı’ olduğunu savunarak “Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır” diye açıklama yapmıştı.

Gül: Dava hukuki değil siyasi

Gül, banka için yargı süreci başlatılmasının ‘zamanlama açısından manidar’ olduğunu belirterek “Halkbank’la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Türkiye’nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nın tam akabinde yapılması bunun siyasi emellere dayandığını açıkça göstermektedir” diye konuştu.

İddianameyi ‘siyasi şantaj meselesi’ olarak değerlendiren bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konması ile ilgili bir süreçtir, asla hukuki dayanağı yoktur. ‘Size yaptırım yapacağız’ derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değil. Bu hukuk adına demokrasi adına insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değil. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutum.”