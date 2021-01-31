Adalet Bakanı Gül’den, ‘hatalı park notu’ soruşturmasıyla ilgili HSK’ya inceleme izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir savcının arabasına ‘hatalı park notu’ bıraktığı için gözaltına alınan kişiyle ilgili soruşturmada, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre oturduğu sitenin kapalı otoparkında, ilçede görevli savcıya ait aracın camına ‘Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize’ yazılı bir not bırakan, Süleyman Uysal (45), ‘sileceklere zarar verdiği’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma kapsamında Uysal, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

‘İmzasız mektup yoluyla tehdit ve mala zarar verme‘

Olayla ilgili odatv’den Müyesser Yıldız’a konuşan Süleyman Uysal’ın avukatı Yiğit Küçükoğlu şunları söyledi: “Dün müvekkilim Süleyman Uysal oturduğu sitenin otoparkında yanlış park etmiş bir aracı görüp, kasıtlı bir hata olmadığını düşünerek, tamamen iyi niyetli bir şekilde o notu bırakmış. Plakası da yabancı bir araç, Ordu plakası değil. Evine çıktıktan bir saat sonra kolluk kuvvetleri sitenin otoparkına gelip, bu notu kimin yazdığını araştırmış. Site görevlileri de WhatsApp grubundan, site sakinlerine bunu kimin yazdığını sorunca, Süleyman Uysal aşağıya inip, kendisinin yazdığını söylemiş.

Araç her ikisi de yargı mensubu bir çifte aitmiş. Şikayetçi olmuşlar. Uysal, ‘İmzasız mektup yoluyla tehdit ve mala zarar vermekten’ gözaltına alınmış. Mala zarar verme şu; aracın sileceği kırıkmış. Süleyman Uysal, sileceğin kırık olmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, sadece notu yazdığını belirtmiş. Alanda bir görgü şahidi ve otoparkta güvenlik kamerası da bulunmadığından gözaltı süreci normal seyrinde devam etti. Bu sabah da Savcılığa sevk edildi ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.”

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Savcılık’tan açıklama

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘Uysal’ın tutuklanmadığı’ ifade edilen açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “30.01.2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı’nın ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.’nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”