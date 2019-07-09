Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının olduğu bir araca saldırmayı kabul edemeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’un Pendik ilçesinde içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırıyla ilgili, “Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle kadının aracına saldırmışlar ve çıkarıldıkları mahkemece ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanmıştı.

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Bu olayı ‘hiçbir vicdanın kabul edemeyeceğini’ söyleyen Gül, “Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir” ifadelerini kullandı.



