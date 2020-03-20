Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde ‘corona’ testi pozitif çıkan yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı testi pozitif çıkan kimse olmadığını söyledi. Gül, “Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir, eldivendir, tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur” diye konuştu.

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‘Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi’

Gül, İstanbul’daki bir yargı mensubunun corona virüsüne yakalanmasıyla ilgili şöyle dedi: “Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşinde test sonucu pozitif çıkmıştı. Hakim arkadaşımızın test sonucu henüz çıkmadı. Tedbirler alındı ve yakından takip ediyoruz.”

Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalıştıklarını belirten Gül, “Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak” dedi.

İnfaz düzenlemesi

Gül infaz düzenlemesi konusunda da “Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclis’in takdirindedir” ifadesini kullandı.

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Gül, 2. Yargı Paketi’ne ilişkin şunları söyledi:

“Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yılda 4 milyonun üstünde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu.

Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.”