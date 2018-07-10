İktidarın 16’ncı yılında AKP’li bakan: Güven veren bir adalet tesis edeceğiz

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz” dedi.

Gül, yeni dönemde de adalet bakanlığı görevini sürdürecek.

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AA’nın haberine göre Gül şöyle konuştu: “İzmir Kordon’daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur’daki kardeşimiz de Samsun’daki vatandaşımız da Antalya’daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. ‘Türkiye’de güven veren bir adalet var’ duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak.”