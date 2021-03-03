Adalet bakanı: Eylem planının iki yıllık uygulama süreci var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ için iki yıllık uygulama süreci öngördüklerini, bu kapsamda tüm faaliyetlerin iki yıl içinde tamamlanmış olacağını düşündüklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Eylem planı dokuz madde ve 50 hedeften oluşuyor.

Gül, kendisi için plandaki en önemli başlığın ‘hukuk güvenliği’ olduğunu ifade ederek, “Uygulandıkça, İstiklal Caddesi’nde, Kızılay Meydanı’nda, Diyarbakır Sur’da, İzmir Konak’ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek” dedi.

Adalet bakanı, eleştirileri önemsediklerini belirterek, “Büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi” dedi.

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Gül, planın vatandaşların görüşüne açılacağını şöyle anlattı: “Tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için, konuyu toplumun her kesimiyle beraber çalıştık. Hedeflerimizi koyacağız, milletimizin denetimine açacağız. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren konuların gecikmeksizin kanunlaşacağını düşünüyorum.”

Siyasi partiler ve seçim mevzuatındaki değişiklik konusuna değinen Gül, barajın da artık bir anlamının olmadığını düşündüğünü söyledi.