Adalet bakanı duyurdu: 66 kentte 750 kişiye soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘corona virüsüne karşı alınan tedbirlere aykırı davranan’ 750 kişiye 66 kentte savcılıklar tarafından soruşturma açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bakan, 12 hakim ve savcı ile 55 personelde virüse rastlandığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

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Gül, şunları ifade etti: “Cumhuriyet başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak sekiz kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.”