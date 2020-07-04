Adalet bakanı ‘cezaevindeki çocuk’ önergesini yanıtladı; annesiyle kalan bebeklerin sayısını açıklamadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki çocuk sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. 18 Şubat 2019 itibariyle ceza infaz kurumlarında 12 ila 15 yaşında 146, 15 ila 18 yaş arası 2 bin 764 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirten Gül, bu kurumlarda annesiyle kalan bebeklerin sayısını açıklamadı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle verdiği önergeye yanıt geldi.

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Tanrıkulu, cezaevlerinde bulunan 18 yaş altında kaç çocuk sayısını, özellikle de bu kurumlarda annesiyle kalan kaç bebek olduğunu öğrenmek istedi.

Önergede çocukların gıda ve ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlarına dair ne gibi uygulamalar yapıldığı ve bu ihtiyaçların karşılanmadığına dair iddiaların neticesi soruldu.

Adalet bakanı ise 0-6 yaş arası çocuklar ve anneleri için çeşitli eğitim ve destek programları bulunduğunu, annesinin yanında kalan çocuklar ve emziren anneler için bütçe imkanları dahilinde gıda ve diğer ihtiyaçlar için ödenek sunulduğunu açıkladı.

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Gül, anneleriyle birlikte kalan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı yönünde yapılmış herhangi bir şikayet ve başvuru bulunmadığı söyledi.

Tanrıkulu’nun soruları

Hukuki ve fiili sebeplerle yargılamayı gerçekleştiremeyen mahkemedeki davaların nakli yerine adli davaların güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?

Cezaevinde tutuklu anneler ile birlikte bulunan bebeklerin zorunlu ihtiyaçlarının, mama, ilaç, vb karşılanmadığı iddiaları doğru mudur?

İddialar ile ilgili olarak inceleme başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa yapılan incelemelerde zorunlu ihtiyaçların karşılanmadığı mama, ilaç vb. karşılanmadığı tespi edilen cezaevleri hangileridir?

Bahse konu cezaevlerinin yönetimi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

Cezaevleri yöneticileri hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmalar akabinde kaç cezaevi yönetimi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?

Başlatılan inceleme ve soruşturmalar akabinde hakkında işlem yapılmayan kaç cezaevi yöneticisi vardır?

Bebeklerin başta ilaç olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda doğabilecek sağlık sorunlarının sorumluluğu Bakanlığınızca mı üstlenilecektir?

Türkiye genelinde illere göre cezaevlerinde 7 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 18 yaş altında kaç çocuk vardır? Bu çocukların yaş grubuna göre dağılımı nedir?

Türkiye genelinde illere göre cezaevlerinde 7 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kaç bebek vardır? Bu bebeklerden kaçı sağlık sorunları, zorunlu ihtiyaçların karşılanmaması, hastalık vb. sebeplerle hayatını kaybetmiştir?

Özellikle küçük yaşta bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu yönde bir çalışma var mıdır?

Bakandan yanıt