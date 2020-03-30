Adalet bakanı: Cezaevi personelleri eve gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirler kapsamında “Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak” dedi.
Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Barolar Birliği’yle (TBB) düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan bakan, avukatların CMK ödemeleri için de tarih verdi: “Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibariyle tümüyle yapılmış olacak.”
58 ilde 459 kişiye soruşturma
Gül, salgın sürecindeki olağanüstü durumu fırsata çevirmeye çalışanlara karşı hukuksal işlem başlatıldığını söyleyerek “Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı” dedi.