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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı: Cezaevi personelleri eve gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirler kapsamında “Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Barolar Birliği’yle (TBB) düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan bakan, avukatların CMK ödemeleri için de tarih verdi: “Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibariyle tümüyle yapılmış olacak.”

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58 ilde 459 kişiye soruşturma

Gül, salgın sürecindeki olağanüstü durumu fırsata çevirmeye çalışanlara karşı hukuksal işlem başlatıldığını söyleyerek “Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı” dedi.

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