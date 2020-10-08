Adalet bakanı, AYM için ‘Değişiklik yapılabilir’ dedi, topu Meclis’e attı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin tartışmada topu Meclis’e attı.

Fotoğraf: AYM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’nin yapısının değiştirilmesi yönünde beyanda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da değişikliğin Meclis’ten geçmesi halinde onaylayacağını söylemişti.

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Anadolu Yayıncılar Derneği’nin programında konuşan bakan, Bahçeli’nin önerisine ilişkin şunları ifade etti: “Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur.”