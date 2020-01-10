Adalet bakanı: AYM gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacak

ABD ve İran ile ilişkilerin, Irak üzerinde gerginleşmesi üzerine ülkenin başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini’ belirtti. Çavuşoğlu, “Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız” dedi.