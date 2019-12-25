Adalet bakanı: AİHM’nin Kavala çevirisi, karardan bir gün önce mahkemedeydi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası’nın tutuklu yargılanan tek sanığı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararın çevirisinin, kararın kesinleşip kesinleşmediğini Adalet Bakanlığı’na soran ve işadamının tutukluluğunun devamına karar veren mahkemeye, bu kararından bir gün önce, pazartesi günü ulaştırıldığını açıkladı. Gül, mahkemenin cuma günü çeviri talebinde bulunduğunu ve istenen çevirinin pazartesi günü (23 Aralık) ulaştırıldığını belirterek, “Yargı bağımsız ve tarafsızdır” dedi.

Çizim: Murat Başol, Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı sonrasında sorularına verdiği yanıtlarda, AİHM’nin kararına rağmen Osman Kavala’nın Gezi Davası’nda halen tutuklu yargılanması yönünde karar alınması konusunda “Yargı bağımsız ve tarafsız” açıklaması yaptı. Gül, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın AİHM’nin açıkça serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması yönündeki kararına rağmen dünkü duruşma itibariyle tutukluluk halinin devam ettirilmesi konusunda, Adalet Bakanlığı olarak çeviri talebini yerine getirdiklerini belirtti, ancak yargıda verilmiş kararı yorumlayamayacağını söyledi.

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Gül, şöyle dedi: “Yürüyen bir soruşturmayla, kovuşturmayla ilgili benim bir yorum yapmam elbette doğru olmaz. Dolayısıyla Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, her türlü mevzuat açıktır. Yargı da bağımsız ve tarafsızdır. Dolayısıyla yürüyen bir kovuşturmayla ilgili elbette süreci kendileri değerlendirecektir. Mahkemenin Cuma günü çeviriyle ilgili bir talebi olmuştur. Çeviriler yapılmış ve derhal Pazartesi günü itibarıyla mahkemeye ulaştırılmıştır. Onun ötesinde yargısal faaliyetler yargı mercilerinin kararıdır. Dolayısıyla bizim bu konuda bir söz söylememiz doğru olmaz.”

Gezi davasının 24 Aralık Salı günkü dördüncü duruşmasında işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıkmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 10 Aralık’ta Osman Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti.

Gül, Necip Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılması konusunda ise ‘yargı takdirinde’ yorumu yaptı. Adalet Bakanı, Ukrayna’da ev hapsindeki N.G.B. adlı şahsın iadesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgilendiğini belirtti, sürecin devam ettiğini ve sonrasında bunun yargıda devam edeceğini söylemekle yetindi.

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Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Kanal İstanbul kararıyla yasama yani TBMM’nin hayata geçirdiği yasal düzenlemenin doğru olduğuna karar verdiğini ve iptal başvurusunu reddettiğini belirterek, Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesinde hukuken engel kalmadığını söyledi.

Gül, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan’da verilen yargı kararını da eleştirdi.