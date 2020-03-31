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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı: Adliyelerde sirkülasyon yüzde 95’ten fazla azaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında “Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95’in üzerinde azaldı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Gül, adli tatile ilişkin ise şu yorumda bulundu: “Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir.”

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İnfaz düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, “Gözümüz kulağımız Meclis’te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek” dedi.

Nöbet sistemine geçilmişti

Bakan geçen hafta adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcıyla yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini duyurmuştu. Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) bu kararıyla tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamış, adli hizmetler durdurulmamıştı.

Bakan dünkü açıklamasında ise cezaevinde görevli personellerin eve gönderilmeyip izole edilen alanlarda kalacağını açıklamıştı.

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