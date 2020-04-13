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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı: Açık cezaevlerinde üç mahkum ‘corona’dan öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Basın toplantısı düzenleyen bakan, beş açık cezaevinde 17 mahkumda virüs tespit edildiği bilgisini verdi.

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Gül, şunları dile getirdi: “Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlü yoğun bakımda. Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.”

Adalet bakanı, 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinde de virüs çıktığını açıkladı.

Kapalı ve açık cezaevinde kalan yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesine imkan sağlayacak yasa tasarısının büyük bölümü Meclis’te oylanarak kabul edilmişti.

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