Adalet bakanı, ABD’nin yaptırımını değerlendirdi: Gerçekten komik bir tercih

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’nin kendisine yaptırım uygulama kararını “Gerçekten komik bir tercih” sözleriyle değerlendirdi.

AA’nın haberine göre İbn Haldun Üniversitesi’nin Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’ne katılan bakan, ABD’nin tavrının ‘büyük devlete yakışmayan bir tavır’ olduğunu söyledi.

Reklam

Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Hukuk rasyonalite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten burada bu disiplini almış olsa, uluslararası hukukun bir çerçevesinin adalet, hakkaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi bu kararı alanlar. Ama biz Türkiye olarak 2 bin yılın üzerinde büyük bir kadim ve hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde ve makuliyet çizgisi içerisinde süreci yöneteceğiz.”

Gül, darbe girişiminden sonra yaklaşık 4 bin hakim-savcı ihraç edildiğini, şu an görevde olan hakim ve savcıların yarısından fazlasının beş yıl ve daha az tecrübesi olduğunu dile getirdi.

Reklam

Adalet bakanı, temel arzularının Avrupa’da kişi başına düşen hakim-savcı sayısına ulaşmak olduğunu belirterek “Şu anda yeni aldıklarımızla birlikte hakim ve savcı sayısı 17 bin. Şu anda 1300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bir yıllık eğitimden sonra kura çekecekler. Bundan sonra yılda 4-5 bin hakim ve savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın hafızaları tazeyken, eylülde okullar mezun vermiş olsa, her yıl kasım ayında hakim ve savcı adaylarımızı atayacağız” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı yaptırımlar

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “ABD’nin adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye’deki malvarlıklarını varsa donduracağız” demişti.