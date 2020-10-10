Adalet bakanı: 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık dönemi iki yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık döneminin iki yıla çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Gül, Twitter hesabından, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

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Gül’ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip bir yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci iki yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz.”