Adalet Bakan Yardımcısı Menteş AYM üyeliğine atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanlığı, müsteşar yardımcılığı, OHAL komisyonu başkanlığı ve adalet bakanlığı müsteşarlığı gibi kritik görevlerde bulunan Menteş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AYM’ye beşinci ataması oldu.

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Erdoğan daha önce Danıştay Üyesi Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ve Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu AYM’ye üye olarak atamıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar metni şöyle: “Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147´inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin MENTEŞ seçilmiştir.”

