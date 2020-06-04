Adalet arayışının simgesi olan George Floyd’un çocukluk hayali yargıç olmakmış

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un çocukken yüksek mahkeme yargıcı olmayı hayal ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Waynel Sexton

Floyd, beyaz bir polisin boynuna dokuz dakika boyunca bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, bu anların görüntüsü ortaya çıktıktan sonra olayın yaşandığı Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD’nin farklı eyaletlerine ve dünya başkentlerine yayılmıştı. Floyd, siyah Amerikalılar için adalet arayışının simgesi haline geldi.

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Floyd’un ilkokul öğretmeni Waynel Sexton, Floyd’un ikinci sınıftayken hazırladığı ödevde kendini büyüyünce bir yargıç olarak hayal ettiğini anlattı.

Sexton’ın 38 yıl boyunca sakladığı proje, ‘Black History Month’ (Siyah Amerikalıların tarihini anma ayı) sırasında öğrencilere bir verilmiş bir ödevdi.

Ödevde kendini mahkemede yargıç olarak resmeden ikinci sınıf öğrencisi Floyd şu sözleri yazmıştı: “Büyüdüğümde yüksek mahkeme yargıcı olmak istiyorum. İnsanlar ‘Sayın yargıç, o bankayı soydu’ dediğinde ‘Oturun’ diyeceğim. Eğer oturmazlarsa tokmağımla masaya vuracağım ve herkes sessiz olacak.”

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Sexton her yıl öğrencilerinin ödevlerinden birini sakladığını, Floyd’un ödevinin de bunlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Adaletle ve yargıç olmak istemekle ilgili bu güzel resmi çizen küçük çocuğun 38 yıl sonra canının alınacağını nerden bilebilirdik. Ne üzücüdür ki eminim bu şekilde adaleti sağlamayı hayal etmemişti.”

Öğretmeni ayrıca Floyd’u sakin ve şarkı söyleyip dans etmeyi seven bir çocuk olarak hatırladığını anlattı.