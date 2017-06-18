‘Adalet’ arayışında dördüncü gün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da başlattığı yürüyüşün dördüncü günü sona erdi. Fotoğraf: [email protected])
Yaramazlara biraz batar!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da başlattığı yürüyüşün dördüncü günü sona erdi. Fotoğraf: [email protected])
Kadınları toplumsal hayatın dışına sürecek bir uygulama olarak dönem dönem nabız yoklanan, küçük örnekler dışında hayata geçirilemeyen kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulaması Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’da başladı.
Tunceli’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik yaptığı yazılı açıklamada, “Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici” denildi.
Kötü emeller şehitlik kutsamalarıyla, kahramanlıklarla, milli çıkar nutuklarıyla süslüdür her zaman ve dünyanın bütün devletlerinde.
CHP’nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne selam gönderdi: “Medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam.”