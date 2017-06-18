Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Adalet’ arayışında dördüncü gün


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da başlattığı yürüyüşün dördüncü günü sona erdi. Fotoğraf: [email protected])

 

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