Adalet, Anavatan ve Doğru Yol ‘güç’lerini birleştirdi: Adayımız Prof. Dr. Vecdet Öz

Adalet Partisi (AP), Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi (DYP), cumhurbaşkanı adaylarının Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz olacağını açıkladı.

Van’da basın toplantısı düzenleyen Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, Anavatan ve Doğru Yol partileriyle ‘güç birliği anlaşması’ imzaladıklarını söyledi.

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Üç parti olarak Öz’ü 100 bin imza toplayıp aday olarak göstereceklerini belirten Öz, imza kampanyasını Van’dan başlatarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Özel, CHP’nin İYİ Parti’ye 15 vekil vermesini eleştirdi: “Sokakta adalet arayanlar, dört partiden birini seçip diğer üçünü rafta bırakması adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oyların önünü kesmiştir. Yani parayı sağ cebinden alıp, sol cebine koymuştur. Adalet istiyorsanız 59 il, 464 ilçede teşkilatlanmış ve 64 bin üyesi olan bir partiyi yok sayamazsınız.”

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Özel, CHP’nin İYİ Parti’den önce DSP’yi tercih etmesi gerektiğini savundu.