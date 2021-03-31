Adalar’da imar tartışması: Bilirkişiden ‘geçiş dönemi’ uyarısı

CANAN COŞKUN

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan ‘geçici yapılaşma koşulları’nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı davada bilirkişi raporu alındı.

Raporda, yapılaşma koşullarında ‘parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği, kararlardaki belirsizliğin alanın kendine özgü dokusu ile uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabileceği’ belirtildi.

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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, bakış açılarının yapılaşma odaklı olmadığını söylerken, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen ise belediyeyi meslek odalarının önerilerine göre imar planı hazırlamaya çağırdı.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın iptali istemiyle açılan dava dosyasına giren mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, arkeolog ve şehir plancılarından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyetinin raporundan öne çıkan kısımlar şöyle:

“Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada bir bütün olarak doğal ve tarihi değerleriyle korunması gerekli alanlar olarak tanımlanmış, bölgede gelişen yerleşim kentsel ve tarihi sit olarak, doğal alanlar ise doğal sit olarak koruma altına alınmıştır. Bölgeye yönelik devam eden süreçte, alanın bir bütün olarak korunması gerekliliği çeşitli kurul kararları ile tescil edilmiştir.”

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Bütünlük

“İstanbul Adalar bölgesi gibi kendine özgü tarihsel niteliklerini koruyan ve farklı dönemlerde bu nitelikleri koruyarak büyüyen ve gelişen yerleşmeler, toplum için birikimsel bir bütünlük göstermiştir. Söz konusu bütünlük, çoğunlukla kentsel ve tarihsel sit alanı olarak korunurken, sit alanının bir bütün olarak korunması alanın niteliğinin ve tarihsel bütünlüğünün korunmasını sağlamaktadır. Böylece çeşitli dönemlerde değişen üretim biçimlerinin etkisiyle yeniden biçimlendirilen kentsel çevre, toplum için aynı zamanda bir öğrenme alanı haline gelmektedir. Toplum, kendi varoluşunun bileşenlerinden biri olarak kentsel çevre ile sürekli yenilenen ilişkisinde mekânın özünü ve içeriğini oluşturan niteliklerini göz önünde bulundurarak karşılıklı ilişkiyi yeniden üretir hale gelmektedir. İstanbul Adalar Bölgesi de doğal ve tarihi değerleriyle toplum için biricik olan bir bütünlük oluşturmaktadır.”

Yıkım tehdidi

“Yapılaşma koşullarının tescil kararı alınmamış nitelikli yapıların bulunduğu parsellerde yapılaşmaya imkân tanıması sebebiyle hem tescilsiz modern dönem yapılarının yıkılma riskini artırmakta hem de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte bu döneme ait konut yapılarını yıkılma tehdidi ile yüz yüze bırakmaktadır.”

Kültür varlığı bulunmayan parseller

“Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının 7’inci maddesinde yer alan ‘Üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir’ ifadesi ve buna bağlı eylemler, Adalar yerleşmesi bütününde oluşan kültürel değerlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek niteliktedir.”

Koruma-kullanma dengesi

“Bilirkişi kurulumuz, dava konusu işlem ile alınan kararların, alanın mimari, doğal, peyzaj, çevresel ve doğal özelliklerine yönelik tutumun bölgedeki koruma-kullanma dengesini bozabilecek, alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabilecek, Adalar yerleşmesi bütününde oluşan kültürel değerlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek nitelikte olduğundan planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne ulaşmıştır.”

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde Mart 2020’de açılan davada karar verilmesi bekleniyor.

Gül: Adalar plansızlıkla karşı karşıya

Konuyla ilgili Diken’e konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise şunları söyledi: “Adalar’ın tamamı kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı. Adalar’da özellikle 1980’lerde bir inşaat furyası yaşanmış. Ancak bu dönemde böyle bir nokta yok ve bizim bakış açımız da böyle değil. Görevimiz Adalar’ı korumak.

Mimarlar Odası’nın davasını saygıyla karşılıyorum. Ancak Adalar’ın Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı iptal edildiğinden şu anda bir plansızlıkla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar’la ilgili 1/5000 ölçekli planlar hazırlanmaya başlandı. Adalar’ın planı için de halkın katılımıyla toplantılar yapıldı. Mayıs ya da haziranda 1/5000 ölçekli planlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak. Plan çizimi gerçekleştiğinde Adalar’da olası kaçak ya da kurallara uygun olmayan yapılaşmanın önüne geçilecek.

Adalar’da çok küçük bir tadilat bile kurul izniyle yapılıyor. Kurul da yerinde inceleme yapıyor. Bu kadar azgın bir para kazanma kültürünün olduğu, ülkenin bu kadar yoksullaştığı bir ortamda tabii ki kaçak yapılaşmaya yönelenler olacaktır. Biz koruma kurullarının verdiği kararlara bağlı çalışıyoruz.”

Köymen: Önerileri hayata geçirin

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen ise Adalar’daki yapılaşma riskiyle ilgili şunları söyledi: “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları aslında mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılmasına yol açabilecek kadar esnek bir plan. Bu da Adalar’daki bütün modern mimarlık mirasının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre riskli yapı sayılıp yıkılarak yeniden yapılmasının yolunu açıyor. Yani inşaat sektörü çalışmaya devam ediyor orada. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız Adalar’daki sit alanını bütün kriterleriyle korumaya çalışmak, yani Adalar’ın dokusunu korumaya çalışmaktır. Burada belediyeye düşen görev de bir an önce daha önce meslek odalarının açtığı dava sonucu iptal edilen koruma amaçlı imar planından meslek odalarının karşı olduğu ve dava gerekçesi yaptığı bütün düzenlemeleri çıkararak önerilerimiz doğrultusunda yeni imar planlarını bir an önce hayata geçirmektir.”