Adalar’daki faytonlar artık İBB’nin: Fayton plakası bedeli 83 milyona çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Adalar’daki tescilli fayton plakalarının İBB’ye geçmesini onayladı. Fayton plakalarının birim bedeli ise komisyon raporunda öngörülen miktarın da üzerinde arttırılarak 250 bin liradan 300 bin liraya çıkartıldı ve böylece 277 fayton plakasına İBB’nin ödeyeceği toplam rakam, yaklaşık 70 milyondan 83 milyon 100 bin liraya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İBB’nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar’da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis’e sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Rapora göre İBB, Adalar’daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis’te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar’daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılacağı da belirtildi.

Reklam

Plaka birim bedeli 300 bin TL’ye çıktı, Erdem Gül teşekkür etti

Kararla ilgili olarak söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Gül, Adalar’da bir kaç faytonun kalabileceğini, ancak bunun sembolik olacağını, ulaşım aracı olmayacağını, bu konunun daha sonra değerlendirileceğini söyledi.

Faytonculuk yapanların atlara eziyet ettiği şeklinde bir algı oluştuğunu, ancak üç-dört kuşaktır bu işi yapan bir esnaf kitlesinin var olduğunu anlatan Gül, algının bir itibarsızlaştırmaya yol açtığını, onların da çoluk çocuğu olduğunu, onlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Gül ayrıca adada bulunan bütün atların ada dışına çıkartılacağını ancak onların hayvan haklarına uygun bir şekilde yaşaması için gerekenlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Reklam

Komisyon ortak raporu: Adalar’daki ulaşım elektrikli araçla yapılacak

Plaka birim fiyatında değişiklik yapılmadan önce Meclis tarafından kabul edilen İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporunda ise şöyle dendi:

“İstanbul’un turistik ziyaret noktalarından olan Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün iki yıla kadar düştüğü tespit edilmiştir. 20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı’nda özetler; Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabii tutulan bin 378 attan 81’inin ruam hastalığı çıktığı, ruam hastalığının insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından daha olumsuz durumlar oluşturulmaması adına Adalarda atların faytonlara koşulmasının üç ay süreyle durdurulmasına, Adadaki toplu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için İBB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Anılan nedenlerle 25 Aralık 2019 tarihli İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 250.000 TL bedelle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması uygun görülmüştür.”